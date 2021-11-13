В России появится виртуальный голосовой помощник для пенсионеров

Российские специалисты из Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова разрабатывают голосового помощника для пенсионеров, который сможет работать с цифровыми сервисами, компьютерами и даже вызывать экстренные службы.

Как пишет RT, проект носит название "Нина" и уже обладает рядом преимуществ перед аналогами. Например, "Нина" сможет писать под диктовку и распознавать речь с акцентом. Также подразумевается полное взаимодействие помощника с компьютером.

"В нашем продукте мы планируем реализовать эти функции. Сам сервис мы делаем интуитивно понятным, чтобы каждый пользователь, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, смог в нём разобраться. Помощник просто будет вместо вас управлять компьютером с вашим голосом", — рассказали разработчики.

Кроме того, система будет следить за самочувствием пользователя и в случае необходимости сама сообщит в экстренные службы об ухудшении его состояния.