Сотрудники Apple отсудили у компании почти $30 млн за проверку сумок
В итоге каждый из тех, кто был включён в исковое заявление, получит по 1286 долларов.
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Американская компания Apple оказалась вынуждена согласиться на выплату в размере 29,9 миллиона долларов своим сотрудникам. Таким образом она урегулирует коллективный иск, который работники подали против неё в 2013 году из-за проверки их сумок на предмет краж.
Как пишет Bloomberg, в иске от имени 14 683 работников 52 калифорнийских магазинов Apple утверждалось, что компания нарушила закон штата, не заплатив им за время, которое сотрудники затрачивали на прохождение проверки их сумок в целях безопасности. В результате Apple заплатит по 1286 долларов каждому включённому в групповой иск.
Агентство сообщает, что в 2015 году судья удовлетворил ходатайство Apple об отклонении иска. Однако в 2020 году апелляционный суд девятого округа постановил, что Apple должна платить сотрудникам за время, которое они потратили на проверку своих сумок.
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А ранее Лайф рассказывал, что Apple может потерять 2,1 миллиарда долларов из-за одного иска. Британские пользователи App Store подготовили коллективный иск к корпорации. Они уверены, что переплачивали за приложения.
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