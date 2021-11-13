Сотрудники Apple отсудили у компании почти $30 млн за проверку сумок

Американская компания Apple оказалась вынуждена согласиться на выплату в размере 29,9 миллиона долларов своим сотрудникам. Таким образом она урегулирует коллективный иск, который работники подали против неё в 2013 году из-за проверки их сумок на предмет краж.

Как пишет Bloomberg, в иске от имени 14 683 работников 52 калифорнийских магазинов Apple утверждалось, что компания нарушила закон штата, не заплатив им за время, которое сотрудники затрачивали на прохождение проверки их сумок в целях безопасности. В результате Apple заплатит по 1286 долларов каждому включённому в групповой иск.

Агентство сообщает, что в 2015 году судья удовлетворил ходатайство Apple об отклонении иска. Однако в 2020 году апелляционный суд девятого округа постановил, что Apple должна платить сотрудникам за время, которое они потратили на проверку своих сумок.