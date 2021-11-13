Асмус призналась, что с детства была жертвой травли

Российская актриса Кристина Асмус призналась, что с самого детства ей приходилось сталкиваться с травлей. Об этом она рассказала своим поклонникам в "Инстаграме".

По словам артистки, травили её в школе, в спортивных секциях, в театральном институте и даже в семье. Теперь же травля перешла в соцсети, добавила Асмус. Она напомнила, что огромная волна хейта на неё обрушилась после скандального фильма "Текст", где актриса снялась в откровенных сценах.

"Потом развод, про который ни один человек не знает ничего! Я вообще не даю интервью, а писать что-то хочется, и единственный выход, который находят СМИ, — распространение лживой информации. А люди верят и потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют", — написала Асмус.

Артистка задалась вопросом о том, откуда в людях столько злости. Она призвала не обесценивать чувства человека, который сталкивается с кибербуллингом, не отвечать на негативные комментарии и ни в коем случае не позволять себе оскорблять недоброжелателей в ответ.