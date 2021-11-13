Певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, признался, что отказывается приезжать в Москву с концертами из-за проблем со здоровьем, а также из-за плохих отношений между Россией и Украиной.

"Ситуация (выступления украинских артистов в России. — Прим. Лайфа) всегда обсуждается в негативном контексте. Но у каждого своя правда. Я жду, когда это всё завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство", — объяснил Данилко в беседе с News.ru.

При этом правительство какой именно страны имеется в виду, артист не уточнил. Также певец добавил, что для отмены туров по России есть и материальные причины. Дорога c Украины до Москвы сейчас стоит очень дорого, поэтому большому коллективу артиста финансово невыгодно ехать на гастроли в Россию.