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"Жду смены правительства": Верка Сердючка объяснила, почему не даёт концертов в России

Она добавила, что в отмене гастролей по стране есть и финансовые причины.

13 ноября, 06:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/v_serduchka/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">v_serduchka</a></p>

Фото © Instagram / v_serduchka

Певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, признался, что отказывается приезжать в Москву с концертами из-за проблем со здоровьем, а также из-за плохих отношений между Россией и Украиной.

"Ситуация (выступления украинских артистов в России. — Прим. Лайфа) всегда обсуждается в негативном контексте. Но у каждого своя правда. Я жду, когда это всё завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство", — объяснил Данилко в беседе с News.ru.

При этом правительство какой именно страны имеется в виду, артист не уточнил. Также певец добавил, что для отмены туров по России есть и материальные причины. Дорога c Украины до Москвы сейчас стоит очень дорого, поэтому большому коллективу артиста финансово невыгодно ехать на гастроли в Россию.

Данилко поделился отрывком новой песни Верки Сердючки

Данилко поделился отрывком новой песни Верки Сердючки

Ранее советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе призвал украинских артистов отказаться от выступлений в России. Певец заявил, что даже не общается с теми коллегами, кто ездит на такие гастроли. Сам он якобы отказался от этого заработка в 2008 году.
Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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