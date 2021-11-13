"Жду смены правительства": Верка Сердючка объяснила, почему не даёт концертов в России
Она добавила, что в отмене гастролей по стране есть и финансовые причины.
Фото © Instagram / v_serduchka
Певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, признался, что отказывается приезжать в Москву с концертами из-за проблем со здоровьем, а также из-за плохих отношений между Россией и Украиной.
"Ситуация (выступления украинских артистов в России. — Прим. Лайфа) всегда обсуждается в негативном контексте. Но у каждого своя правда. Я жду, когда это всё завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство", — объяснил Данилко в беседе с News.ru.
При этом правительство какой именно страны имеется в виду, артист не уточнил. Также певец добавил, что для отмены туров по России есть и материальные причины. Дорога c Украины до Москвы сейчас стоит очень дорого, поэтому большому коллективу артиста финансово невыгодно ехать на гастроли в Россию.
Ранее советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе призвал украинских артистов отказаться от выступлений в России. Певец заявил, что даже не общается с теми коллегами, кто ездит на такие гастроли. Сам он якобы отказался от этого заработка в 2008 году.
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