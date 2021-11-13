Знаменитости призвали Байдена отдать помилованных на День благодарения индеек зоозащитникам
По их мнению, только сотрудники благотворительной организации смогут позаботиться о птицах и обеспечить им комфортную и счастливую жизнь.
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Певица Билли Айлиш, актёр Хоакин Феникс, британский комик Рики Джервэйс и актриса Руни Мара подписали петицию, в которой призвали президента США Джо Байдена отдать помилованных на День благодарения индеек американской благотворительной организации Farm Sanctuary.
Инициатором обращения выступили сами зоозащитники. Индеек, которым в Белом доме в преддверии праздника даруют помилование, обычно отправляют в контактные зоопарки, на фермы либо в университеты, где изучается птицеводство. Однако, по мнению Farm Sanctuary, там не заботятся об индейках "как о личностях со своими уникальными характеристиками, эмоциями, потребностями и предпочтениями".
"[У нас] животные получают качественный уход, они могут мирно и в безопасности проживать свою жизнь. Здесь у них будет возможность купаться в пыли, чувствовать траву под ногами, наслаждаться активной социальной жизнью, получать индивидуальный уход", — говорится в петиции Farm Sanctuary.
Ранее британцы поделились страхом, что останутся без еды в Рождество из-за кризиса. В стране сейчас массовая "предпраздничная" закупка ингредиентов для стола с индейкой. Птица подорожала на 400%, сообщают крупные ретейлеры.
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