НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Знаменитости призвали Байдена отдать помилованных на День благодарения индеек зоозащитникам

По их мнению, только сотрудники благотворительной организации смогут позаботиться о птицах и обеспечить им комфортную и счастливую жизнь.

13 ноября, 06:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Певица Билли Айлиш, актёр Хоакин Феникс, британский комик Рики Джервэйс и актриса Руни Мара подписали петицию, в которой призвали президента США Джо Байдена отдать помилованных на День благодарения индеек американской благотворительной организации Farm Sanctuary.

Инициатором обращения выступили сами зоозащитники. Индеек, которым в Белом доме в преддверии праздника даруют помилование, обычно отправляют в контактные зоопарки, на фермы либо в университеты, где изучается птицеводство. Однако, по мнению Farm Sanctuary, там не заботятся об индейках "как о личностях со своими уникальными характеристиками, эмоциями, потребностями и предпочтениями".

"[У нас] животные получают качественный уход, они могут мирно и в безопасности проживать свою жизнь. Здесь у них будет возможность купаться в пыли, чувствовать траву под ногами, наслаждаться активной социальной жизнью, получать индивидуальный уход", — говорится в петиции Farm Sanctuary.

Журналистка довела зрителей до истерики, случайно показав, почему нельзя вставать к индейкам спиной

Журналистка довела зрителей до истерики, случайно показав, почему нельзя вставать к индейкам спиной

Ранее британцы поделились страхом, что останутся без еды в Рождество из-за кризиса. В стране сейчас массовая "предпраздничная" закупка ингредиентов для стола с индейкой. Птица подорожала на 400%, сообщают крупные ретейлеры.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1