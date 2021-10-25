Журналистка довела зрителей до истерики, случайно показав, почему нельзя вставать к индейкам спиной
Когда съёмочная группа CNN выезжала на ферму в Эссексе, Англия, она планировали снять серьёзный сюжет о нехватке рабочих на птицеферме, но у пернатых были другие планы.
Журналистка Анна Стюарт отправилась на индюшиную ферму KellyBronz, пишет Daily Star. Однако репортаж о дефиците рабочих рук превратился в комедийный ролик. Когда девушка расположилась среди десятков индеек, одной из птиц, видимо, не понравилось, что корреспондентка повернулась к ней спиной. Пернатая фурия не стала терпеть такое отношение и тут же ущипнула гостью за пятую точку.
Но наглым щипком дело не закончилось. Стоило Анне вскрикнуть от неожиданности и смущения, как все индейки тоже подали голос, словно засмеялись над девушкой. Приехав в редакцию, Стюарт пересмотрела уморительные кадры и опубликовала их в своём твиттере. Ролик тут же стал вирусным — за несколько дней его посмотрели больше 800 тысяч раз.
Выяснилось, что индейки действительно любят — так это от души посмеяться... за мой счёт. Громкость на максимум
Фото © Instagram / annastewartcnn
Судя по комментариям под твитом, Анна — далеко не единственная, кто подвергся нападениям этих забавных птиц. Кроме того, оказалось, индейки и правда любят "поболтать". Стоит рядом с ними немного покричать, они тут же "поддержат разговор".
Раньше я брал мазки на сальмонеллу в индюшиных фермах, и, когда со мной произошло то же самое, я был в ужасе. И я не про щипок за пятую точку, а про то, как они молчат, а потом курлыкают, когда ты с ними разговариваешь
Я редко смеюсь над подобным, но тут смеялся в голос
Они точно решили, что это было весело!
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