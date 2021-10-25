Журналистка довела зрителей до истерики, случайно показав, почему нельзя вставать к индейкам спиной

Раньше я брал мазки на сальмонеллу в индюшиных фермах, и, когда со мной произошло то же самое, я был в ужасе. И я не про щипок за пятую точку, а про то, как они молчат, а потом курлыкают, когда ты с ними разговариваешь

__Zeph__