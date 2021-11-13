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Аскаров будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче со Швецией на Кубке Карьяла

Встреча состоится в субботу, 13 ноября. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.

13 ноября, 10:19
<p>Фото © ФХР</p>

Фото © ФХР

Вратарь петербургского СКА Ярослав Аскаров будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче Кубка Карьяла со Швецией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Встреча состоится сегодня на "Хартвалл-арене" в Хельсинки. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.

Руководить российскими хоккеистами в матче со Швецией будет Сергей Зубов. Он сменит во главе команды Олега Браташа, накануне по семейным обстоятельствам покинувшего расположение сборной.

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11 ноября россияне стартовали на Кубке Карьяла с поражения от Финляндии со счётом 0:3. Ворота команды защищал Дмитрий Шугаев из череповецкой "Северстали".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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