В МИД РФ посоветовали беженцам на польско-белорусской границе обращаться в ЕСПЧ
Там напомнили, что не обязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия той или иной страны.
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Беженцы на границе Белоруссии и Польши вольны обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за притеснения со стороны стран ЕС. Такую точку зрения озвучил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.
"Совершенно не обязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства. Известна ситуация, когда за секретные тюрьмы ЦРУ пострадавшие лица из арабских стран подавали жалобы и на Литву, и на Польшу, и эти жалобы рассматривались. Главное — место совершения соответствующего нарушения прав человека и участие того или иного государства в соответствующем международном договоре", — сказал он журналистам.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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