В МИД РФ посоветовали беженцам на польско-белорусской границе обращаться в ЕСПЧ

Беженцы на границе Белоруссии и Польши вольны обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за притеснения со стороны стран ЕС. Такую точку зрения озвучил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

"Совершенно не обязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства. Известна ситуация, когда за секретные тюрьмы ЦРУ пострадавшие лица из арабских стран подавали жалобы и на Литву, и на Польшу, и эти жалобы рассматривались. Главное — место совершения соответствующего нарушения прав человека и участие того или иного государства в соответствующем международном договоре", — сказал он журналистам.