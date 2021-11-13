Путин — о тяжёлых условиях жизни мигрантов у границ Польши: Больше всего детей жалко

Ситуация, которая развернулась на границе между Польшей и Белоруссией, не вяжется с идеями гуманизма, о котором так любят говорить в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Российский лидер напомнил, что польские пограничники пугают мигрантов стрельбой, а по ночам включают сирены и прожекторы в местах, где располагаются лагеря беженцев, в которых живут в том числе дети и беременные женщины.