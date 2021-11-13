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Путин — о тяжёлых условиях жизни мигрантов у границ Польши: Больше всего детей жалко

Он напомнил, что в лагерях беженцев сейчас находятся в том числе беременные женщины.

13 ноября, 08:00
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Ситуация, которая развернулась на границе между Польшей и Белоруссией, не вяжется с идеями гуманизма, о котором так любят говорить в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Российский лидер напомнил, что польские пограничники пугают мигрантов стрельбой, а по ночам включают сирены и прожекторы в местах, где располагаются лагеря беженцев, в которых живут в том числе дети и беременные женщины.

"Как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей. <...> Мне больше всего детей жалко. Там же минусовая температура", — добавил Путин.

Появилось видео стрельбы "польского силовика" из автомата для устрашения мигрантов

Появилось видео стрельбы "польского силовика" из автомата для устрашения мигрантов

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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