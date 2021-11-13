Путин — о тяжёлых условиях жизни мигрантов у границ Польши: Больше всего детей жалко
Он напомнил, что в лагерях беженцев сейчас находятся в том числе беременные женщины.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Ситуация, которая развернулась на границе между Польшей и Белоруссией, не вяжется с идеями гуманизма, о котором так любят говорить в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Российский лидер напомнил, что польские пограничники пугают мигрантов стрельбой, а по ночам включают сирены и прожекторы в местах, где располагаются лагеря беженцев, в которых живут в том числе дети и беременные женщины.
"Как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей. <...> Мне больше всего детей жалко. Там же минусовая температура", — добавил Путин.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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