Белоруссию обвинили в ослеплении польских пограничников лазером
По словам пограничной охраны, группа из почти 100 переселенцев ждала возможности незаконного пересечения границы.
Фото © LiFE / Артур Матвеев
Белорусская сторона ослепила польских пограничников лазером, помогла мигрантам прорвать заграждение на границе и предоставила им слезоточивый газ, утверждает погранохрана Польши.
"Ночью в районе города Черемха белорусские солдаты начали разрушать временное пограничное ограждение. Они валили столбы забора и рвали сетку при помощи служебной машины. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".
По данным пограничной охраны Польши, группа из почти 100 мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы. В Варшаве также утверждают, что белорусы снабдили беженцев слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб.
"Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", — проинформировали пограничники.
Ранее Лайф писал, что постпред Белоруссии при ООН назвал накалённой ситуацию на границе с Польшей. В рамках договорённостей о Союзном государстве уже приняты определённые меры, в том числе и патрулирование российскими и белорусскими военными службами границы.
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