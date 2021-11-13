Белоруссию обвинили в ослеплении польских пограничников лазером

Белорусская сторона ослепила польских пограничников лазером, помогла мигрантам прорвать заграждение на границе и предоставила им слезоточивый газ, утверждает погранохрана Польши.

"Ночью в районе города Черемха белорусские солдаты начали разрушать временное пограничное ограждение. Они валили столбы забора и рвали сетку при помощи служебной машины. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

По данным пограничной охраны Польши, группа из почти 100 мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы. В Варшаве также утверждают, что белорусы снабдили беженцев слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб.

"Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", — проинформировали пограничники.