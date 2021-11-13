Путин назвал учения НАТО в Чёрном море серьёзным вызовом для России

Несмотря на повышенную военную активность США и НАТО в акватории Чёрного моря, Минобороны РФ не будет проводить там незапланированные учения, чтобы дополнительно не нагнетать обстановку, сказал президент России Владимир Путин.

"Сейчас США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Чёрного моря. Причём не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе учений авиация, в том числе и стратегическая авиация. Используется Б-51. Это достаточно старенькие самолёты, но дело не в носителях, а в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие. Это серьёзный вызов для нас!" — сказал президент в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".