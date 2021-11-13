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Путин назвал учения НАТО в Чёрном море серьёзным вызовом для России

По его словам, ими используется в ходе манёвров авиация, в том числе и стратегическая авиация.

13 ноября, 08:04
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DZalkaliani/status/1457637806675828737/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">David Zalkaliani</a></p>

Фото © Twitter / David Zalkaliani

Несмотря на повышенную военную активность США и НАТО в акватории Чёрного моря, Минобороны РФ не будет проводить там незапланированные учения, чтобы дополнительно не нагнетать обстановку, сказал президент России Владимир Путин.

"Сейчас США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Чёрного моря. Причём не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе учений авиация, в том числе и стратегическая авиация. Используется Б-51. Это достаточно старенькие самолёты, но дело не в носителях, а в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие. Это серьёзный вызов для нас!" — сказал президент в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Однако, по мнению главы государства, обострять сейчас ситуацию в регионе нецелесообразно. Поэтому российское оборонное ведомство ограничивается лишь обеспечением сопровождения самолётов и кораблей.

Лавров назвал агрессивным поведение НАТО в отношении РФ

Лавров назвал агрессивным поведение НАТО в отношении РФ

Ранее в Минобороны заявили о создании США многонациональной военной группировки у границ РФ. Сейчас в акватории Чёрного моря находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и корабль управления Mount Whitney ВМС США, уточнили в ведомстве, а целью манёвров США назвали военное освоение Украины.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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