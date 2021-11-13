Путин решил поговорить с Лукашенко из-за угроз перекрыть транзит газа в Европу

"Я в первый раз об этом слышу. Дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он просто не в сердцах это сказал. Но такая практика у нас есть, но с Украиной. В 2008 году мы столкнулись с таким кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ, на транзит мы так с украинскими нашими друзьями и не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов. Дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен потребителям в Европе. Условно говоря, вентиль закрутили", — прокомментировал президент РФ.