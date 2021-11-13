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Путин решил поговорить с Лукашенко из-за угроз перекрыть транзит газа в Европу

Глава государства выразил надежду на то, что до такого не дойдёт и что данное изречение было высказано "в сердцах".

13 ноября, 08:00

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что слышит впервые о словах лидера Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко о перекрытии транзита газа в ЕС, и пообещал переговорить с ним на эту тему. Об этом глава государства рассказал в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Я в первый раз об этом слышу. Дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он просто не в сердцах это сказал. Но такая практика у нас есть, но с Украиной. В 2008 году мы столкнулись с таким кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ, на транзит мы так с украинскими нашими друзьями и не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов. Дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен потребителям в Европе. Условно говоря, вентиль закрутили", — прокомментировал президент РФ.

По словам Владимира Путина, Лукашенко, как президент транзитной страны, может дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, однако это будет нарушением действующего контракта. Кроме того, глава РФ выразил надежду на то, что до такого не дойдёт.

Германия отреагировала на угрозу Лукашенко перекрыть транзит газа

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"С другой стороны, против него всё время применяют и грозятся применением новых санкций. Это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией как с транзитной стороной", — заключил Путин.

Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал – Европа из-за возможных санкций ЕС на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Глава Белоруссии отметил, что такие действия в отношении республики не должны оставаться без ответа.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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