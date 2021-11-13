Тело погибшего сирийца обнаружили на границе с Белоруссией
Причина смерти точно неизвестна, сейчас над этим работают специалисты судебной медицины.
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Недалеко от белорусской границы, где до сих пор несколько тысяч мигрантов пытаются пробраться в Польшу, полиция обнаружила в лесной зоне тело 20-летнего сирийца.
"Действия, проведённые на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти. Тело было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти", — говорится в сообщении польской полиции, опубликованном в "Твиттере".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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