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Тело погибшего сирийца обнаружили на границе с Белоруссией

Причина смерти точно неизвестна, сейчас над этим работают специалисты судебной медицины.

13 ноября, 08:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Недалеко от белорусской границы, где до сих пор несколько тысяч мигрантов пытаются пробраться в Польшу, полиция обнаружила в лесной зоне тело 20-летнего сирийца.

"Действия, проведённые на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти. Тело было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти", — говорится в сообщении польской полиции, опубликованном в "Твиттере".

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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