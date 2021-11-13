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Белорусские пограничники открыли стрельбу в воздух во время раздачи еды беженцам

При этом мигранты всё равно благодарны правительству страны за поддержку.

13 ноября, 10:31

Скриншот из видео © Telegram / SHOT

Белорусские военные устроили стрельбу в воздух во время раздачи еды беженцам. Видео © Telegram / SHOT

Белорусские военные были вынуждены открыть стрельбу в воздух во время раздачи еды беженцам на границе с Польшей. Видео публикует телеграм-канал SHOT. Сообщается, что выстрелы были необходимы, чтобы успокоить толпу, которая устраивает давку.

По словам мигрантов, еда достаётся не всем, поэтому, видя заветные автобусы, многие тут же бегут к ним, чтобы прокормить себя и близких.

"Кто-то получает [еду], а остальные вынуждены просто смотреть. Это проблема", — жалуются мигранты.

При этом беженцы всё равно благодарны белорусскому правительству, которое хоть как-то пытается о них заботиться. Мигранты также рассказали, что их финальной точкой являются Польша или Германия, где они надеются начать новую жизнь.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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