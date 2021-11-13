Белорусские пограничники открыли стрельбу в воздух во время раздачи еды беженцам
При этом мигранты всё равно благодарны правительству страны за поддержку.
Скриншот из видео © Telegram / SHOT
Белорусские военные устроили стрельбу в воздух во время раздачи еды беженцам. Видео © Telegram / SHOT
Белорусские военные были вынуждены открыть стрельбу в воздух во время раздачи еды беженцам на границе с Польшей. Видео публикует телеграм-канал SHOT. Сообщается, что выстрелы были необходимы, чтобы успокоить толпу, которая устраивает давку.
По словам мигрантов, еда достаётся не всем, поэтому, видя заветные автобусы, многие тут же бегут к ним, чтобы прокормить себя и близких.
"Кто-то получает [еду], а остальные вынуждены просто смотреть. Это проблема", — жалуются мигранты.
При этом беженцы всё равно благодарны белорусскому правительству, которое хоть как-то пытается о них заботиться. Мигранты также рассказали, что их финальной точкой являются Польша или Германия, где они надеются начать новую жизнь.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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