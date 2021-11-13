Белорусские пограничники открыли стрельбу в воздух во время раздачи еды беженцам

Белорусские военные устроили стрельбу в воздух во время раздачи еды беженцам. Видео © Telegram / SHOT

Белорусские военные были вынуждены открыть стрельбу в воздух во время раздачи еды беженцам на границе с Польшей. Видео публикует телеграм-канал SHOT. Сообщается, что выстрелы были необходимы, чтобы успокоить толпу, которая устраивает давку.

По словам мигрантов, еда достаётся не всем, поэтому, видя заветные автобусы, многие тут же бегут к ним, чтобы прокормить себя и близких.

"Кто-то получает [еду], а остальные вынуждены просто смотреть. Это проблема", — жалуются мигранты.