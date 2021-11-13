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Лукашенко приказал установить в лагере беженцев палатки для кормления детей

Сейчас на белорусско-польской границе находятся тысячи человек разных национальностей.

13 ноября, 10:39
<p>Фото © Госпогранкомитет Белоруссии</p>

Фото © Госпогранкомитет Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь, сообщается в телеграм-канале "Пул Первого".

"Утром 13 ноября от президента поступила команда: военные организуют палатки, где будет собираться вся поступающая помощь. Там же будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди остальных беженцев", — говорится в сообщении.

В настоящее время в импровизированном лагере уже установили палатки для обогрева и питания женщин и детей. На месте работают волонтёры, а также представители общественных организаций и силовых ведомств. Белорусская сторона также организовала подвоз воды и дров для мигрантов.

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Ранее в МИД РФ посоветовали беженцам на польско-белорусской границе обращаться в ЕСПЧ. Там напомнили, что необязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия той или иной страны.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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