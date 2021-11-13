Лукашенко приказал установить в лагере беженцев палатки для кормления детей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь, сообщается в телеграм-канале "Пул Первого".

"Утром 13 ноября от президента поступила команда: военные организуют палатки, где будет собираться вся поступающая помощь. Там же будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди остальных беженцев", — говорится в сообщении.

В настоящее время в импровизированном лагере уже установили палатки для обогрева и питания женщин и детей. На месте работают волонтёры, а также представители общественных организаций и силовых ведомств. Белорусская сторона также организовала подвоз воды и дров для мигрантов.