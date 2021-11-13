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Путин надеется, что Меркель и Лукашенко в ближайшее время обсудят миграционный кризис

По его словам, беженцы, которые застряли на границе Польши и Белоруссии, пытаются попасть именно в Германию.

13 ноября, 08:18
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин надеется, что его белорусский коллега Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ближайшее время обсудят ситуацию на границе Белоруссии и Польши. По словам Путина, лидеры готовы к такому разговору.

"Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдёт. Это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию", — сказал российский президент в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

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Напомним, как стало известно утром 8 ноября, из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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