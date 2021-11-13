Путин надеется, что Меркель и Лукашенко в ближайшее время обсудят миграционный кризис
По его словам, беженцы, которые застряли на границе Польши и Белоруссии, пытаются попасть именно в Германию.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин надеется, что его белорусский коллега Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ближайшее время обсудят ситуацию на границе Белоруссии и Польши. По словам Путина, лидеры готовы к такому разговору.
"Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдёт. Это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию", — сказал российский президент в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Напомним, как стало известно утром 8 ноября, из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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