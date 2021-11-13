Путин надеется, что Меркель и Лукашенко в ближайшее время обсудят миграционный кризис

Президент России Владимир Путин надеется, что его белорусский коллега Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ближайшее время обсудят ситуацию на границе Белоруссии и Польши. По словам Путина, лидеры готовы к такому разговору.

"Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдёт. Это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию", — сказал российский президент в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".