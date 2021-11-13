Хорватский защитник самарских "Крыльев Советов" Сильвие Бегич заявил, что в ближайшее время будет оформлять гражданство России. Об этом он рассказал в интервью Metaratings.

"Думаю, возможности попасть в сборную Хорватии уже нет. У меня был шанс, но я полностью пропустил сезон-2019/2020 из-за травмы. Тяжело после такой травмы вернуться и попасть в сборную. <...> Сейчас буду получать российский паспорт, я уже пять лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером", — заявил Бегич.

При этом 28-летний защитник сомневается, что его когда-нибудь позовут в сборную России. По его словам, в нашей стране достаточно молодых и перспективных игроков обороны.