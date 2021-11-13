Вратарь Лантратов не полетит со сборной России на матч против Хорватии

Игра состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите и стартует в 17:00 мск.

Голкипер подмосковных "Химок" Илья Лантратов не полетит со сборной России на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии. Об этом сообщается на сайте РФС.

26-летнего вратаря не включили в состав делегации национальной команды по решению тренерского штаба. В итоговом списке на встречу с хорватами значатся 25 игроков. В саму заявку по регламенту УЕФА может быть включено 23 футболиста.

Отборочный матч Хорватия — Россия состоится в воскресенье, 14 ноября. Встреча пройдёт на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

После девяти туров отборочную группу H возглавляет сборная России, набравшая 22 очка. На второй позиции — Хорватия, у которой 20 баллов.