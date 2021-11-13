Сборная России по футболу вылетела на отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией
Чтобы напрямую выйти в финальную часть турнира, нашей команде достаточно сыграть вничью.
Футболисты и тренерский штаб сборной России вылетели из Санкт-Петербурга в Сплит на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.
В Сплит 🛫🇭🇷 pic.twitter.com/WMliO0wH16— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2021
Встреча состоится в воскресенье, 14 ноября, на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
Сборная России возглавляет таблицу отборочной группы H, набрав в девяти матчах 22 очка. На второй позиции — Хорватия, у которой 20 баллов.
Прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.
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