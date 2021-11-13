Сборная России по футболу вылетела на отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией

Чтобы напрямую выйти в финальную часть турнира, нашей команде достаточно сыграть вничью.

Футболисты и тренерский штаб сборной России вылетели из Санкт-Петербурга в Сплит на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.

Встреча состоится в воскресенье, 14 ноября, на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Сборная России возглавляет таблицу отборочной группы H, набрав в девяти матчах 22 очка. На второй позиции — Хорватия, у которой 20 баллов.