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Опубликовано 13 ноября 2021, 12:32

Сборная России по футболу вылетела на отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией

Чтобы напрямую выйти в финальную часть турнира, нашей команде достаточно сыграть вничью.

Футболисты и тренерский штаб сборной России вылетели из Санкт-Петербурга в Сплит на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.

Встреча состоится в воскресенье, 14 ноября, на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Сборная России возглавляет таблицу отборочной группы H, набрав в девяти матчах 22 очка. На второй позиции — Хорватия, у которой 20 баллов.

Вратарь Лантратов не полетит со сборной России на матч против Хорватии
Вратарь Лантратов не полетит со сборной России на матч против Хорватии

Прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

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Фото © РФС

Роман Фейгин
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