Лукашенко заявил о непричастности "Белавиа" к перевозке мигрантов в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни один самолёт национального авиаперевозчика "Белавиа" не привозил в страну мигрантов с Ближнего Востока. Глава государства рассказал об этом в интервью главреду журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

"[Страны Запада] хотели нас удушить, нашу компанию в аэропорту, более того — самолётам компании "Белавиа" запретили даже над территорией Европы летать! Ну хорошо, мы летаем в Россию, мы летаем в Китай, на этот же Восток и так далее — хотя ни один самолёт "Белавиа" мигрантов сюда не привёз, они на своих самолётах, на Boeing летают", — объяснил белорусский лидер.

Причиной сложившейся ситуации с мигрантами стала именно такая политика, считает Лукашенко. Он также напомнил о санкциях и счёл это частью гибридной войны со стороны Запада. По мнению белорусского президента, в ситуации с мигрантами Европа "показала своё истинное лицо".

"Возьмите СМИ, экономику, политику, уже до военного, до безопасности добрались — гибридная война. И вы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал, от мигрантов в том числе?! Я нелогично рассуждаю? Вы это устроили — получите", — заявил глава Белоруссии.