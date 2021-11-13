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Лукашенко заявил о непричастности "Белавиа" к перевозке мигрантов в Белоруссию

Он отметил, что в ситуации с беженцами Европа "показала своё истинное лицо".

13 ноября, 12:59
<p>Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА</p>

Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни один самолёт национального авиаперевозчика "Белавиа" не привозил в страну мигрантов с Ближнего Востока. Глава государства рассказал об этом в интервью главреду журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

"[Страны Запада] хотели нас удушить, нашу компанию в аэропорту, более того — самолётам компании "Белавиа" запретили даже над территорией Европы летать! Ну хорошо, мы летаем в Россию, мы летаем в Китай, на этот же Восток и так далее — хотя ни один самолёт "Белавиа" мигрантов сюда не привёз, они на своих самолётах, на Boeing летают", — объяснил белорусский лидер.

Причиной сложившейся ситуации с мигрантами стала именно такая политика, считает Лукашенко. Он также напомнил о санкциях и счёл это частью гибридной войны со стороны Запада. По мнению белорусского президента, в ситуации с мигрантами Европа "показала своё истинное лицо".

"Возьмите СМИ, экономику, политику, уже до военного, до безопасности добрались — гибридная война. И вы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал, от мигрантов в том числе?! Я нелогично рассуждаю? Вы это устроили получите", заявил глава Белоруссии.

Belavia прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию

Belavia прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию

Ранее Лукашенко приказал установить в лагере беженцев палатки для кормления детей. Сейчас на белорусско-польской границе находятся тысячи человек разных национальностей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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