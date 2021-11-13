В США приостановили обязательную вакцинацию в компаниях

Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана подтвердил решение предыдущей инстанции приостановить распоряжение президента США Джо Байдена о том, что компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от CoViD-19. Об этом сообщает The New York Times.

Коллегия из трёх судей подтвердила своё предыдущее решение по этому вопросу от 6 ноября. Согласно судебному заключению, требование Министерства труда "значительно превышает установленные законом полномочия управления по охране труда", несмотря на позицию администрации Байдена, которая настаивает на том, что прекращение выполнения мандата о вакцинации может привести к десяткам или даже сотням смертей.

"Распоряжение ошеломляюще широко. Оно — это универсальная кувалда, которая практически не пытается учитывать различия в рабочих местах (и работниках)", — написал для коллегии судья окружного суда Курт Энгельхардт.

Он отметил необходимость сохранения свободы американцев принимать исключительно личные решения в соответствии со своими собственными убеждениями, даже если, возможно, эти решения расстраивают чиновников. Судьи также сочли, что постановление влечёт за собой дополнительное финансовое бремя для бизнеса, угрожает уничтожением рабочей силы, заставляя сотрудников вакцинироваться, делать тесты или увольняться, что потенциально нарушает Конституцию США.