В США приостановили обязательную вакцинацию в компаниях
А всё потому, что постановление влечёт за собой дополнительное финансовое бремя для бизнеса и угрожает уничтожением рабочей силы, а ещё оно нарушает конституцию Америки.
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Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана подтвердил решение предыдущей инстанции приостановить распоряжение президента США Джо Байдена о том, что компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от CoViD-19. Об этом сообщает The New York Times.
Коллегия из трёх судей подтвердила своё предыдущее решение по этому вопросу от 6 ноября. Согласно судебному заключению, требование Министерства труда "значительно превышает установленные законом полномочия управления по охране труда", несмотря на позицию администрации Байдена, которая настаивает на том, что прекращение выполнения мандата о вакцинации может привести к десяткам или даже сотням смертей.
"Распоряжение ошеломляюще широко. Оно — это универсальная кувалда, которая практически не пытается учитывать различия в рабочих местах (и работниках)", — написал для коллегии судья окружного суда Курт Энгельхардт.
Он отметил необходимость сохранения свободы американцев принимать исключительно личные решения в соответствии со своими собственными убеждениями, даже если, возможно, эти решения расстраивают чиновников. Судьи также сочли, что постановление влечёт за собой дополнительное финансовое бремя для бизнеса, угрожает уничтожением рабочей силы, заставляя сотрудников вакцинироваться, делать тесты или увольняться, что потенциально нарушает Конституцию США.
Ранее президент США Джо Байден потребовал от работников американских компаний, в которых работает не менее 100 сотрудников, вакцинацию от CoViD-19 или еженедельное тестирование. Новые меры могли затронуть около 100 миллионов жителей Штатов, то есть почти две трети всех работающих граждан. Последним сроком такой вакцинации было установлено 4 января 2022 года. Однако 6 ноября в США было приостановлено данное требование. Этот вердикт и попытались оспорить в Апелляционном суде Нового Орлеана.
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