Российские ВКС сопроводили самолёты НАТО над Чёрным морем

Воздушно-космические силы РФ совместно с силами Черноморского флота накануне четыре раза сопровождали разведывательные самолёты стран НАТО над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полёта разведывательных самолётов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полётов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Чёрного моря. По данным ведомства, американские эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney провели совместные учения с кораблями Турции, Румынии и Незалежной. Кроме того, стратегический разведчик U-2S ВВС США провёл разведку у границы России из воздушного пространства Украины.