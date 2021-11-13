НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российские ВКС сопроводили самолёты НАТО над Чёрным морем

Всего радиолокационные средства зафиксировали четыре таких полёта за день.

13 ноября, 12:35

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Воздушно-космические силы РФ совместно с силами Черноморского флота накануне четыре раза сопровождали разведывательные самолёты стран НАТО над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полёта разведывательных самолётов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полётов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Чёрного моря. По данным ведомства, американские эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney провели совместные учения с кораблями Турции, Румынии и Незалежной. Кроме того, стратегический разведчик U-2S ВВС США провёл разведку у границы России из воздушного пространства Украины.

Российские РЛС за день сопроводили шесть самолётов НАТО над Чёрным морем

Российские РЛС за день сопроводили шесть самолётов НАТО над Чёрным морем

Ранее Лайф писал, что истребители британских ВВС сопроводили российские стратегические бомбардировщики Ту-160 над северными морями во время планового полёта самолётов ВКС России над нейтральными водами.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1