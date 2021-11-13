В Петербурге оценили необходимость новых ограничений по ковиду к Новому году

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что благодаря вакцинации и системе QR-кодов во время празднования Нового года дополнительные ограничения в связи с эпидситуацией в городе не понадобятся. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

"Если достаточное количество граждан в ближайшее время, до 1 декабря, привьются, получат первый или второй компоненты вакцины, то, когда заработает жёсткая система QR-кодов, уже успеет выработаться коллективный иммунитет, территория, куда будет осуществляться доступ только по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения, и к Новому году нам не придётся вводить никаких дополнительных ограничений", — сказал он, отвечая на вопросы горожан в ходе совещания с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.