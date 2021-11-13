Врач предупредила об опасности кофе и энергетиков при коронавирусе

Пациенты с коронавирусом часто чувствуют усталость и головокружение, в этот момент организму необходимо расслабиться и поспать, но многие россияне, наоборот, начинают пить больше кофе и энергетиков, чтобы взбодрить нервную систему. Это может сыграть с человеком злую шутку, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина.

"Сон — это исцеление. И не нужно пытаться искусственно прервать просьбу организма об отдыхе, потому что отдых при коронавирусе очень важен", — объяснила врач в беседе с "Москвой 24".

Соломатина посоветовала во время болезни пить больше воды, в еде отдавать предпочтение овощам, фруктам, яйцам, морепродуктам, жирной рыбе и кисломолочным продуктам. До выздоровления лучше отказаться от употребления сахара, соли, газированных напитков и обработанного мяса: бекона и сосисок. По словам диетолога, всё это может создать препятствия для борьбы иммунной системы с коронавирусом, а порой и создать дополнительные проблемы, в частности воспаления.

"Если человек ест меньше овощей и фруктов, а больше — красного мяса, причём употребляет его каждый день, особенно в жареном виде, то это вызывает воспаления, пища долго переваривается. Иммунная система отвлекается на это", — предупредила Соломатина.