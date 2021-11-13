Учёные предупредили о накоплении жидкости в голове из-за громких звуков

Американские учёные выяснили, что регулярные громкие звуки грозят накоплением жидкости во внутреннем ухе. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology.

До недавнего времени учёные не знали, как именно шум провоцирует потерю нервных клеток во внутреннем ухе, но группа исследователей из компании Keck Medicine (США) выяснила, что высокий уровень шума вызывает эндолимфатическую водянку, при которой жидкость скапливается во внутреннем ухе.

"Это исследование даёт ключ к пониманию того, как и когда происходит повреждение ушей, вызванное шумом, и предлагает новые способы обнаружения и предотвращения потери слуха", — говорят авторы.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах, которых подвергали воздействию громких звуков в диапазоне от 80 до 100 децибел. Оказалось, что звуки до 95 дБ не вызывают накопления жидкости, но при повышении громкости до уровня шума бензопилы — 100 дБ — у мышей начали проявляться симптомы водянки. При этом также выяснилось, что, если вводить в поражённые уши гипертонический солевой раствор, это уменьшит как накопление жидкости, так и риск долгосрочного ухудшения слуха.