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"Ростех" представил эксклюзивный парфюм в честь истребителя Checkmate

Его флакон выполнен в виде шахматной фигуры коня, что является прямой отсылкой к философии создания самолёта пятого поколения.

13 ноября, 11:39

Кадр из видео © YouTube / "Ростех"

В преддверии премьерного зарубежного показа новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate на авиасалоне Dubai AirShow 2021 был выпущен эксклюзивный одноимённый парфюм.

"Checkmate — аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой", — говорится в ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале корпорации "Ростех".

Флакон парфюма выполнен в виде шахматной фигуры коня. Он отсылает к философии создания российского истребителя. По задумке, Checkmate — это ценная боевая единица, которая способна решить исход партии на доске геополитики.

"Шах и мат": Как выглядят российские истребители пятого поколения Су-75 Checkmate и Су-57Э

"Шах и мат": Как выглядят российские истребители пятого поколения Су-75 Checkmate и Су-57Э

Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов назвал главное преимущество истребителя Checkmate над F-35. Лишь американский самолёт может похвастаться сопоставимыми характеристиками, однако он существенно уступает по одному показателю.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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