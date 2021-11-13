"Ростех" представил эксклюзивный парфюм в честь истребителя Checkmate

В преддверии премьерного зарубежного показа новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate на авиасалоне Dubai AirShow 2021 был выпущен эксклюзивный одноимённый парфюм.

"Checkmate — аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой", — говорится в ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале корпорации "Ростех".

Флакон парфюма выполнен в виде шахматной фигуры коня. Он отсылает к философии создания российского истребителя. По задумке, Checkmate — это ценная боевая единица, которая способна решить исход партии на доске геополитики.