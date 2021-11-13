Кабмин одобрил законопроект о новом порядке начисления пособий нуждающимся

Правительство России одобрило законопроект, уточняющий механизм выявления и ведения учёта граждан, нуждающихся в получении соцподдержки, сообщается на сайте кабмина. Решение было принято на заседании 11 ноября.

"Одобрить проект Федерального закона "О внесении изменений в статьи 52 и 69 Федерального закона "О государственной социальной помощи" и внести его в Госдуму в установленном порядке", — говорится в опубликованном документе.

Задача законопроекта — повысить качество социальной поддержки граждан, сделать её более адресной. Он позволит реализовать механизм для выявления и ведения учёта граждан, нуждающихся в получении мер поддержки. Процесс расчёта среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности будут формироваться через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Она, в свою очередь, содержит сведения, обрабатываемые Пенсионным фондом на основании информации, предоставляемой ФНС, МВД и Росреестром.