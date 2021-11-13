Британский генерал предупредил о риске "случайной" войны с Россией

Отношения между Россией и западными странами в настоящий момент испытывают большую напряжённость, чем во время холодной войны. Любая случайность может спровоцировать открытый конфликт, считает начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер.

"Мы живём в более конкурентном мире, чем были даже 10 или 15 лет назад. И я думаю, что характер конкуренции между государствами и великими державами ведёт к усилению напряжённости. Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведёт к ошибкам", — цитирует его слова газета Daily Express.

Читатели британского издания в комментариях отметили, что нарушают хрупкое мировое спокойствие в первую очередь европейские страны и США. Один из пользователей предположил, что после возвращения из Афганистана и стран Ближнего Востока американские власти пытаются как-то оправдать существование вооружённых сил в глобальном масштабе, усложняя взаимоотношения с Россией. Некоторые пользователи напомнили о проблеме с беженцами, которые бегут из разрушенных войной стран. Они задались вопросом, кто сломал жизнь в этих регионах и какое отношение имеет к этому Североатлантический альянс.

"Всё дело в бесполезности. У НАТО и США должны быть конфликты, чтобы удержать поступление денег налогоплательщиков. Вы знаете, я бы посмотрел, сколько людей будут бороться за [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона, [президента США Джо] Байдена и их сфабрикованные обвинения против России", — написал пользователь.