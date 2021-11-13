В Минпросвещения оценили риск перевода школ на дистанционку

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал вероятность ухода российских школ на удалёнку. По его словам, пока таких планов нет, однако всё зависит от эпидемиологической ситуации в отдельных образовательных учреждениях.

"Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Всё зависит от эпидемической ситуации", — сказал министр.

Он также отметил, что антиковидные меры, рекомендованные Роспотребнадзором, показали свою эффективность. Массовых вспышек коронавируса нет, если ограничения соблюдаются.