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В Минпросвещения оценили риск перевода школ на дистанционку

Глава ведомства отметил, что антиковидные меры, рекомендованные Роспотребнадзором, показали свою эффективность и их стоит продлить.

13 ноября, 10:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал вероятность ухода российских школ на удалёнку. По его словам, пока таких планов нет, однако всё зависит от эпидемиологической ситуации в отдельных образовательных учреждениях.

"Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Всё зависит от эпидемической ситуации", — сказал министр.

Он также отметил, что антиковидные меры, рекомендованные Роспотребнадзором, показали свою эффективность. Массовых вспышек коронавируса нет, если ограничения соблюдаются.

Глава Минобрнауки: 65% российских вузов перешли на удалёнку в нерабочие дни

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Ранее десятки родителей вышли к мэрии Екатеринбурга из-за перевода школьников на дистант. Городские власти обратились к собравшимся и сообщили, что рекомендовали учебным заведениям организовать смешанное обучение.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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