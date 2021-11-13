После расставания девочки стригутся под каре, а Прохор Шаляпин после смерти жены решил кардинально сменить свой имидж. Звёздный стилист Елена Довженко одобрила преображение артиста, отметив, что новый стиль омолодил певца.

"Кардинально новый имидж пошёл Прохору Шаляпину только на пользу! Теперь это про стиль, гармонию и настоящий сценический образ. Идеально подобранный оттенок блонда в растяжке от натурального цвета корня не даёт расплыться овалу лица, подчёркивает глаза и брови. И визуально певец помолодел на несколько лет", — оценила стилист.

Елена Довженко считает, что окрашивание в сложной технике выполнено на высоком уровне профессионального мастерства, а также выразила надежду на то, что новый образ откроет и новое направление в творчестве Прохора, что позволит узнать неизведанные грани его таланта.