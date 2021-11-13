В Петербурге стартовал финал трека "Культура" конкурса "Лидеры России"

"Российские учреждения культуры ждут неординарных организаторов, обладающих колоссальной творческой энергией. И очень радостно видеть повышенный интерес к данному направлению со стороны участников. Цифры говорят за себя", — обратилась к финалистам министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Всего на участие в треке "Культура" было подано более шести тысяч заявок со всей России. В результате до финала дошли 106 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Архангельской, Нижегородской и Свердловской областей, а также ХМАО. Финалисты получат сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в отрасли культуры, а победители смогут принять участие в крупнейших международных культурных форумах, а также пройти стажировку в Министерстве культуры РФ.