В Петербурге стартовал финал трека "Культура" конкурса "Лидеры России"
Победители смогут принять участие в международных форумах, а также пройти стажировку в Минкульте РФ.
Фото © LIFE
В Санкт-Петербурге стартовал финал трека "Культура" управленческого конкурса "Лидеры России", который организован на президентской платформе "Россия — страна возможностей". На финишную прямую вышли 106 участников из 33 регионов России.
"Российские учреждения культуры ждут неординарных организаторов, обладающих колоссальной творческой энергией. И очень радостно видеть повышенный интерес к данному направлению со стороны участников. Цифры говорят за себя", — обратилась к финалистам министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Всего на участие в треке "Культура" было подано более шести тысяч заявок со всей России. В результате до финала дошли 106 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Архангельской, Нижегородской и Свердловской областей, а также ХМАО. Финалисты получат сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в отрасли культуры, а победители смогут принять участие в крупнейших международных культурных форумах, а также пройти стажировку в Министерстве культуры РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что полуфиналист "Лидеров России" стал министром цифрового развития Карачаево-Черкесии.
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