"Когда Запад будет на каникулах": На Украине предсказали "реальные сроки нападения" России
Целью "вторжения" там считают создание политического кризиса, свержение Зеленского и формирование марионеточного правительства.
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Действия России и Белоруссии у границ с Евросоюзом представляют серьёзную опасность для Киева. По крайней мере, так считает внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил об этом в эфире ютуб-канала Politeka.
Москва и Минск своими действиями создают "отсечный фланг" от НАТО, который не сможет оперативно отреагировать на происходящее. После этого в зоне риска в первую очередь окажется левобережная Украина, причём эскалация произойдёт быстрее, чем может показаться, считает Алексей Арестович.
"Я думаю, что реальные сроки — это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно... Удар, скорее всего, будет, сходящийся на Днепре. С Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр", — заявил Арестович.
Кроме того, он отметил, что целью вторжения станет создание политического кризиса в Киеве, свержение президента Украины Владимира Зеленского и формирование марионеточного правительства.
Лайф ранее писал, что в Кремле ответили на обвинения в адрес РФ о планах "вторжения на территорию Украины". Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва уже неоднократно говорила о том, что передвижения ВС РФ по территории страны ни у кого не должны вызывать обеспокоенности. Напомним, Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.
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