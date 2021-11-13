Действия России и Белоруссии у границ с Евросоюзом представляют серьёзную опасность для Киева. По крайней мере, так считает внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил об этом в эфире ютуб-канала Politeka.

Москва и Минск своими действиями создают "отсечный фланг" от НАТО, который не сможет оперативно отреагировать на происходящее. После этого в зоне риска в первую очередь окажется левобережная Украина, причём эскалация произойдёт быстрее, чем может показаться, считает Алексей Арестович.

"Я думаю, что реальные сроки — это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно... Удар, скорее всего, будет, сходящийся на Днепре. С Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр", — заявил Арестович.