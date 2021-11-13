Житель Перми приклеил себя к двери бывшей, требуя вернуть вещи и кошку

Житель Перми приклеил себя к дверям бывшей сожительницы, требуя вернуть ему вещи после расставания. Во время этого он запустил онлайн-трансляцию в соцсетях, которая продолжалась три часа.

Как рассказала изданию 59.RU его бывшая пассия Мария, он пришёл с суперклеем, облил им руку и приклеился к двери. Требовал, чтобы женщина отдала ему вытяжку и вернула кошку, которую он подарил её дочери. Было видно, что он прилип намертво. Пришлось вызывать скорую помощь, чтобы спасти его руку.

Женщина утверждает, что мужчина преследует её семью уже более двух лет. По её словам, он угрожал ей и её родным, бил и даже портил их имущество. Ранее мужчина совершил нападение на девушку в присутствии её отца. Она подала на него в полицию уже порядка 40 заявлений.