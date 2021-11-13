Учёные выявили способность обычной простуды создавать барьер против ковида

Британские исследователи в ходе эксперимента выяснили, что люди, переболевшие простудными заболеваниями, становятся более устойчивыми к коронавирусу, а также счастливыми обладателями дополнительной защиты, что можно объяснить увеличением содержания защитных Т-клеток в крови. Такие любопытные результаты исследования опубликовал журнал Nature.

Авторами исследования стали учёные Университетского колледжа Лондона. Они отслеживали состояние более 750 медицинских работников, работающих с пациентами, заболевающими CoViD-19. У медиков регулярно брали анализы крови. Оказалось, что переболевшие обычной простудой люди имели в крови увеличенное количество Т-клеток. А 58 медиков вообще не заражались ковидом от пациентов, у них не было антител в крови.

От заражения опасной инфекцией их защитил иммунитет, полученный после простуды. Остальные медработники хоть и заражались ковидом, но на таком низком уровне, что при помощи обычного теста вирус обнаружить было невозможно. Зато у всех в крови присутствовало большое количество Т-клеток.

Однако учёные подчёркивают, что не все простудные заболевания могут обеспечить эту защиту — только такие, которые вызываются коронавирусами, родственниками бушующего сегодня во всем мире SARS-CoV-2. Зато иммунитет, который они обеспечивают, может создавать высоконадёжный барьер для CoViD-19, и он сохраняется, несмотря на давность перенесённой простуды.