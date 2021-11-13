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Главврач Филатовской больницы рассказал, что происходит с пациентом после госпитализации

Он отметил, что в ходе лечения терапия постоянно корректируется в зависимости от показателей состояния больного.

13 ноября, 12:18
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Главный врач московской ГКБ № 15 им. Филатова Валерий Вечорко подробно описал процесс лечения заражённых ковидом граждан, которым понадобилась госпитализация. Он отметил, что есть люди, которые боятся попасть в больницу и занимаются самолечением, а в результате чаще всего оказываются на больничной койке.

"Когда вас привезут в больницу, вы окажетесь в приёмном отделении, вам проведут осмотр, возьмут все анализы, сделают КТ — компьютерную томографию, а затем поднимут в палату. Выходить из палаты или перемещаться по отделению не разрешается. Вам ежедневно будут измерять температуру, сатурацию и следить за другими функциями организма при помощи лабораторной и инструментальной диагностики", — написал он у себя в телеграм-канале.

Вечорко пояснил, что терапия будет постоянно корректироваться в зависимости от состояния и лабораторных показателей. При обширном поражении лёгких может потребоваться перевод на искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ). После успешного лечения при нормализации показателей пациентов выписывают домой на амбулаторное долечивание для восстановления организма.

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А ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях лечения при разных степенях тяжести ковида. Он уточнил, что тяжёлым больным ставят в основном инъекции и капельницы. Учитывается и фармакокинетика лекарства, которое вводится, насколько оно усваивается, как его надо вводить.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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