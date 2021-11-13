В элитном московском ЖК нашли подпольную кухню с крысами, где готовили еду на заказ

В элитном московском ЖК нашли подпольную кухню с крысами. Видео © SHOT

На территории московского элитного ЖК премиум-класса "Сохо Нохо" была обнаружена подпольная кухня на месте склада. Кадры из помещения с крысами, где готовят еду для доставки, публикует SHOT.

По данным местных жителей, по ночам в коммерческом помещении раскатывали тесто, в печах пекли пиццу, а затем товар продавали через онлайн-сервисы доставки. Когда жильцы решили взглянуть на производство, выяснилось, что всё это готовится в условиях полной антисанитарии.

"Вопрос в том, что эта продукция куда-то поставляется и её, возможно, мы с вами и наши дети заказывают", — заявила управляющая магазином по соседству.

Перепугавшиеся жители ЖК смогли выселить нелегальное производство только спустя неделю, однако до сих пор жалуются на присутствие в здании грызунов.