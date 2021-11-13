В Самаре учительницу физкультуры заподозрили в растлении малолетних девочек
На время расследования суд выбрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
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В Самаре учительницу физкультуры, в отношении которой уже ведётся расследование о растлении малолетних, заподозрили в ещё нескольких аналогичных преступлениях. Об этом со ссылкой на источник сообщает kp.ru.
Уголовное дело против 24-летней Юлии Ш. возбудили в октябре этого года, когда выяснилось, что годом ранее девушка, будучи учителем физкультуры, водила к себе в гости одну из учениц. В силу возраста жертвы дело было возбуждено по статье о лесбиянстве с лицом, которое не достигло 16 лет. Суд отправил педагога под домашний арест.
Но недавно стало известно о новых эпизодах, в которых участвовала Юлия. Как сообщил источник издания, речь идёт о трёх случаях, которые происходили во время школьных каникул, а также в январе этого года. И все три раза жертвами учительницы вновь становились малолетние девочки. Решением суда педагогу продлили домашний арест на время следствия.
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