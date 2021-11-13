В Ялте нашли тело женщины, пропавшей летом во время наводнения

Рабочие при расчистке реки в Ялте обнаружили тело пропавшей при летних ливнях и подтоплениях женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

"В Ялте строители при расчистке русла реки нашли, предварительно, тело женщины, которая пропала летом во время потопа. Опознали по серёжкам, но ещё в рамках проводимой следственным отделом по городу Ялте проверки предстоит проведение экспертизы, которая установит точно личность", — указано в сообщении.