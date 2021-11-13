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В Ялте нашли тело женщины, пропавшей летом во время наводнения

Её опознали по серёжкам, но ещё предстоит проведение экспертизы, которая подтвердит личность жертвы.

13 ноября, 12:09

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Рабочие при расчистке реки в Ялте обнаружили тело пропавшей при летних ливнях и подтоплениях женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

"В Ялте строители при расчистке русла реки нашли, предварительно, тело женщины, которая пропала летом во время потопа. Опознали по серёжкам, но ещё в рамках проводимой следственным отделом по городу Ялте проверки предстоит проведение экспертизы, которая установит точно личность", — указано в сообщении.

Ранее Лайф писал, что тела двух членов экипажа затонувшего под Мурманском катера "Фаворит" обнаружили спустя месяц. Их нашли в трюме судна, которое потерпело крушение 5 октября в Белом море. Всего на борту было пять человек. Выжил только один.

В Ялте найден живым один из пропавших без вести после потопа

В Ялте найден живым один из пропавших без вести после потопа

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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