Лукашенко заявил о необходимости размещения "Искандеров" в Белоруссии
Он отметил, что дальность пуска этого ракетного комплекса превосходит белорусскую систему залпового огня на 200 километров.
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Белоруссия хочет получить несколько дивизионов российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", чтобы разместить их на западном и южном направлениях. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко в интервью журналу "Национальная оборона".
"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров [дальность пуска], потому что наш "Полонез" — до 300 километров", — сказал белорусский президент.
Ранее Лукашенко пригрозил превратить страну в единую военную базу с Россией в случае агрессии. Причём в этом случае значительная роль в защите будет отведена России, предупредил президент.
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