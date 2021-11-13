Лукашенко заявил о необходимости размещения "Искандеров" в Белоруссии

Белоруссия хочет получить несколько дивизионов российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", чтобы разместить их на западном и южном направлениях. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко в интервью журналу "Национальная оборона".

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров [дальность пуска], потому что наш "Полонез" — до 300 километров", — сказал белорусский президент.