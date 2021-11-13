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Лукашенко заявил о необходимости размещения "Искандеров" в Белоруссии

Он отметил, что дальность пуска этого ракетного комплекса превосходит белорусскую систему залпового огня на 200 километров.

13 ноября, 12:45
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alabino220415part1-42.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Белоруссия хочет получить несколько дивизионов российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", чтобы разместить их на западном и южном направлениях. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко в интервью журналу "Национальная оборона".

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров [дальность пуска], потому что наш "Полонез" — до 300 километров", сказал белорусский президент.

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Ранее Лукашенко пригрозил превратить страну в единую военную базу с Россией в случае агрессии. Причём в этом случае значительная роль в защите будет отведена России, предупредил президент.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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