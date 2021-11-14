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Москва и Анкара начали переговоры о создании турецкого истребителя пятого поколения

Стороны обсуждают данный вопрос в рамках авиасалона Dubai Airshow, который проходит в эти дни в ОАЭ.

14 ноября, 08:04

Фото © LIFE

Москва и Анкара ведут переговоры о совместной работе над новым турецким истребителем пятого поколения. Об этом в кулуарах авиасалона Dubai Airshow рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"Россия неоднократно выражала готовность оказать содействие Турецкой Республике (в создании истребителя пятого поколения. — Прим. Лайфа), пока мы находимся в стадии переговоров по данному проекту", — цитирует его РИА "Новости".

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Также, как сообщал Лайф, на авиасалоне Dubai Airshow представили новейший российский однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, о преимуществах которого ранее рассказывал генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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