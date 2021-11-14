Эксперт предсказал укрепление рубля перед Новым годом
По его оценке, в ближайшие несколько месяцев поддержку российской валюте окажут высокие цены на сырьё.
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Традиционно для российской валюты предновогодний период является самым худшим в году, из-за всплеска трат рубль терпит наибольшие потери по отношению к доллару. Однако пандемия коронавируса изменила привычные закономерности, поэтому в этом году российская валюта может, наоборот, укрепить свои позиции, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Он объяснил, что в предновогодние месяцы бюджетные траты резко возрастают, увеличиваются и выплаты организаций по внешним долгам. Кроме того, в стране растёт спрос на импортные товары, россияне отправляются в путешествия.
"Однако это не значит, что такая тенденция повторяется из года в год. В последние два года в эти месяцы российская валюта укреплялась, как и в 2017-м. В ближайшие несколько месяцев поддержку рублю продолжат оказывать высокие цены на сырьё. Они остаются недалеко от многолетних или исторических вершин, хотя и испытали за последние недели серьёзную просадку, корректируя сильный рост предыдущих месяцев", — рассказал эксперт агентству "Прайм".
Ранее финансист рассказал, что может привести к обвалу рубля до Нового года. На четвёртый квартал Маслов прогнозирует курс доллара в диапазоне 71,5–74 рубля, а евро — 82–86 рублей.
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