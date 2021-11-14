Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода с мокрым снегом, а с восьми часов вечера в столице будет действовать штормовое предупреждение. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, на протяжении дня столбики термометров в Москве и Подмосковье поднимутся до одного – четырёх градусов тепла. Однако к вечеру установится минусовая температура, порывы ветра усилятся до 10–15 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица. Во второй половине дня ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.

"Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что всё ещё выше нормы", — заметил Тишковец в "Фейсбуке".