Микроавтобус с пассажирами упал с перевала в Магаданской области

В Магаданской области с перевала упал пассажирский микроавтобус. Видео © Instagram / vesma.today

В Хасынском округе Магаданской области с перевала Дедушкина Лысина упал пассажирский микроавтобус. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате аварии ни водитель, ни пассажиры серьёзных травм не получили.

"На перевале Дедушкина Лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части. Прокуратуре Хасынского района поручено разобраться в причинах ДТП", — сообщается на официальном сайте Прокуратуры Магаданской области.

В Сети появились кадры с места происшествия. По словам очевидцев, после аварии водитель микроавтобуса поднялся на перевал и стал просить о помощи. Вскоре пассажиров увезли. В данный момент сотрудники регионального УГИБДД и прокуратуры осматривают место аварии.