Микроавтобус с пассажирами упал с перевала в Магаданской области
В данный момент сотрудники регионального УГИБДД и прокуратуры осматривают место аварии.
Кадр из видео © Instagram / vesma.today
В Магаданской области с перевала упал пассажирский микроавтобус. Видео © Instagram / vesma.today
В Хасынском округе Магаданской области с перевала Дедушкина Лысина упал пассажирский микроавтобус. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате аварии ни водитель, ни пассажиры серьёзных травм не получили.
"На перевале Дедушкина Лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части. Прокуратуре Хасынского района поручено разобраться в причинах ДТП", — сообщается на официальном сайте Прокуратуры Магаданской области.
В Сети появились кадры с места происшествия. По словам очевидцев, после аварии водитель микроавтобуса поднялся на перевал и стал просить о помощи. Вскоре пассажиров увезли. В данный момент сотрудники регионального УГИБДД и прокуратуры осматривают место аварии.
Ранее три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Красноярском крае. Все они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Водитель и ещё один пассажир остались живы.
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