В Екатеринбурге неизвестный поджёг автомобиль лётчика-героя
Происшествие зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, однако разглядеть лицо злоумышленника на них невозможно.
Кадр из видео © t.me / Е1.ru
В Екатеринбурге неизвестный поджёг автомобиль лётчика-героя. Видео © t.me / Е1.ru
В Екатеринбурге неизвестный мужчина поджёг автомобиль многодетной матери. Женщина уверена, что он мог выполнять чей-то заказ. В результате происшествия никто не пострадал, в момент поджога в машине никого не было, пожарные оперативно приехали на место и за две минуты потушили автомобиль.
Момент инцидента зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина с рюкзаком на велосипеде подъезжает к автомобилю, затем машина вспыхивает. Разглядеть лицо злоумышленника невозможно.
"Хочется найти и потребовать возмещения ущерба. Возила троих детей в школу, на кружки, в поликлинику, к бабушке. Теперь даже не знаю, как передвигаться с ними. Денег на новую машину нет, ещё и ипотека. Это не просто машина и кусок железа, а большая память. Она досталась в наследство мне и детям от их погибшего отца, военного лётчика, героя. Она была нашей палочкой-выручалочкой и защитой", — рассказала владелица автомобиля порталу E1.
Ранее в Петербурге сгорел автомобиль местного бизнесмена. Авто было оформлено на его дочь. Предприниматель уверен, что машину подожгли по причине его профессиональной деятельности. Полиция проводит проверку.
Комментариев: 0