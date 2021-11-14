В Екатеринбурге неизвестный поджёг автомобиль лётчика-героя

В Екатеринбурге неизвестный мужчина поджёг автомобиль многодетной матери. Женщина уверена, что он мог выполнять чей-то заказ. В результате происшествия никто не пострадал, в момент поджога в машине никого не было, пожарные оперативно приехали на место и за две минуты потушили автомобиль.

"Хочется найти и потребовать возмещения ущерба. Возила троих детей в школу, на кружки, в поликлинику, к бабушке. Теперь даже не знаю, как передвигаться с ними. Денег на новую машину нет, ещё и ипотека. Это не просто машина и кусок железа, а большая память. Она досталась в наследство мне и детям от их погибшего отца, военного лётчика, героя. Она была нашей палочкой-выручалочкой и защитой", — рассказала владелица автомобиля порталу E1.