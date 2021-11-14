Два человека погибли при поджоге строительного вагончика под Иркутском
По версии следствия, пожар устроили местные жители, которые конфликтовали с рабочими.
В Иркутской области в результате конфликта между местными жителями и строителями погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
ЧП произошло в посёлке Залари вечером 12 ноября. По версии следствия, между двумя местными жителями и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в посёлке, произошёл конфликт, в ходе которого началась драка. Однако на этом всё не закончилось, злоумышленники из числа местных граждан совершили поджог строительного вагончика, где спали рабочие. В результате пожара два человека погибли, ещё пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами.
В настоящее время личности всех подозреваемых установлены. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору", "Покушение на убийство двух и более лиц". По данным телеграм-канала Babr Mash, в полицию уже доставили более десяти человек.
Ранее сообщалось, что житель Калининградской области убил маленького сына знакомой из-за плача. По предварительной версии, он несколько раз ударил ребёнка головой о деревянные ступени лестницы, затем отнёс его тело на чердак и спрятал.
Лента новостей
Дрейк разбросал миллион долларов в стриптиз-клубе после смертельной давки на концерте
сегодня в 03:08
Глава МИД Британии решила помешать строительству "Северного потока – 2", которое уже окончено
сегодня в 02:54
В МИД Британии обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии
сегодня в 02:43
Комментариев: 0