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Два человека погибли при поджоге строительного вагончика под Иркутском

По версии следствия, пожар устроили местные жители, которые конфликтовали с рабочими.

14 ноября, 03:30
<p>Фото © <a href="https://irk.sledcom.ru/news/item/1628484/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Иркутской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Иркутской области

В Иркутской области в результате конфликта между местными жителями и строителями погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

ЧП произошло в посёлке Залари вечером 12 ноября. По версии следствия, между двумя местными жителями и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в посёлке, произошёл конфликт, в ходе которого началась драка. Однако на этом всё не закончилось, злоумышленники из числа местных граждан совершили поджог строительного вагончика, где спали рабочие. В результате пожара два человека погибли, ещё пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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