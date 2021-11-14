Два человека погибли при поджоге строительного вагончика под Иркутском

В Иркутской области в результате конфликта между местными жителями и строителями погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

ЧП произошло в посёлке Залари вечером 12 ноября. По версии следствия, между двумя местными жителями и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в посёлке, произошёл конфликт, в ходе которого началась драка. Однако на этом всё не закончилось, злоумышленники из числа местных граждан совершили поджог строительного вагончика, где спали рабочие. В результате пожара два человека погибли, ещё пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами.

В настоящее время личности всех подозреваемых установлены. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору", "Покушение на убийство двух и более лиц". По данным телеграм-канала Babr Mash, в полицию уже доставили более десяти человек.