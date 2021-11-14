В МИД Британии обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия якобы ответственна за миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии.

"Россия явно несёт здесь ответственность. Она должна оказать давление на белорусские власти с тем, чтобы закончить кризис и начать диалог", — написала Трасс в статье для издания The Sunday Telegraph.

По словам британского министра, нынешний кризис "тщательно разработан" и якобы призван отвлечь внимание от "множества отвратительных деяний и нарушений прав человека" в Белоруссии. Трасс добавила, что Лондон "будет поддерживать своих союзников в регионе".

"Мы стоим плечом к плечу не только с Польшей, которая принимает на себя основной удар этого постыдного рукотворного миграционного кризиса, но и с другими участниками Вишеградской четвёрки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, а также с нашими друзьями в странах Балтии и на Украине", — заявила глава МИД Соединённого Королевства.