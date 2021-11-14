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В МИД Британии обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии

Глава дипведомства Лиз Трасс заявила, что Москва должна оказать давление на Минск, чтобы найти выход из ситуации и начать диалог.

14 ноября, 02:43

Фото © t.me / SHOT / Артур Матвеев

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия якобы ответственна за миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии.

"Россия явно несёт здесь ответственность. Она должна оказать давление на белорусские власти с тем, чтобы закончить кризис и начать диалог", — написала Трасс в статье для издания The Sunday Telegraph.

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По словам британского министра, нынешний кризис "тщательно разработан" и якобы призван отвлечь внимание от "множества отвратительных деяний и нарушений прав человека" в Белоруссии. Трасс добавила, что Лондон "будет поддерживать своих союзников в регионе".

"Мы стоим плечом к плечу не только с Польшей, которая принимает на себя основной удар этого постыдного рукотворного миграционного кризиса, но и с другими участниками Вишеградской четвёрки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, а также с нашими друзьями в странах Балтии и на Украине", — заявила глава МИД Соединённого Королевства.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису у границ Белоруссии. По словам главы государства, ключевое звено, организующее перевозку беженцев, находится в Европе.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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