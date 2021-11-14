В МИД Британии обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии
Глава дипведомства Лиз Трасс заявила, что Москва должна оказать давление на Минск, чтобы найти выход из ситуации и начать диалог.
Фото © t.me / SHOT / Артур Матвеев
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия якобы ответственна за миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии.
"Россия явно несёт здесь ответственность. Она должна оказать давление на белорусские власти с тем, чтобы закончить кризис и начать диалог", — написала Трасс в статье для издания The Sunday Telegraph.
По словам британского министра, нынешний кризис "тщательно разработан" и якобы призван отвлечь внимание от "множества отвратительных деяний и нарушений прав человека" в Белоруссии. Трасс добавила, что Лондон "будет поддерживать своих союзников в регионе".
"Мы стоим плечом к плечу не только с Польшей, которая принимает на себя основной удар этого постыдного рукотворного миграционного кризиса, но и с другими участниками Вишеградской четвёрки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, а также с нашими друзьями в странах Балтии и на Украине", — заявила глава МИД Соединённого Королевства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису у границ Белоруссии. По словам главы государства, ключевое звено, организующее перевозку беженцев, находится в Европе.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Комментариев: 0