Загадочный объект в небе над Францией озадачил учёных

В небе над французскими городами была зафиксирована загадочная аномалия, которая сбила с толку учёных. Об этом сообщает британское издание Express.

Инцидент произошёл вечером во вторник, 9 ноября. В ночном небе неожиданно возник объект цилиндрической формы оранжевого цвета, он светился, а спустя некоторое время резко исчез. Загадочное явление наблюдали десятки жителей ряда французских городов на побережье Средиземного моря. Некоторые решили, что это корабль инопланетян.

"Очевидцы утверждают, что невероятные повороты и скорость объекта, который, казалось, кружился в воздухе, доказывают, что это не воздушный шар, не самолёт и не спутник", — отмечается в публикации.

Эксперты также сомневаются, что НЛО в небе над Францией могло быть воздушным шаром, самолётом или спутником, поскольку демонстрировало слишком высокую скорость и весьма запутанную траекторию полёта, что нехарактерно для всего вышеперечисленного.