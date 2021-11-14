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Загадочный объект в небе над Францией озадачил учёных

Эксперты сомневаются, что он мог быть воздушным шаром, самолётом или спутником, так как демонстрировал слишком высокую скорость для них.

14 ноября, 02:13

Кадр из видео © YouTube / Tetova News

В небе над французскими городами была зафиксирована загадочная аномалия, которая сбила с толку учёных. Об этом сообщает британское издание Express.

Инцидент произошёл вечером во вторник, 9 ноября. В ночном небе неожиданно возник объект цилиндрической формы оранжевого цвета, он светился, а спустя некоторое время резко исчез. Загадочное явление наблюдали десятки жителей ряда французских городов на побережье Средиземного моря. Некоторые решили, что это корабль инопланетян.

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"Очевидцы утверждают, что невероятные повороты и скорость объекта, который, казалось, кружился в воздухе, доказывают, что это не воздушный шар, не самолёт и не спутник", — отмечается в публикации.

Эксперты также сомневаются, что НЛО в небе над Францией могло быть воздушным шаром, самолётом или спутником, поскольку демонстрировало слишком высокую скорость и весьма запутанную траекторию полёта, что нехарактерно для всего вышеперечисленного.

Ранее жители Южно-Сахалинска увидели в небе странный объект. Необычное свечение заставило гадать, что это было.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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