Загадочный объект в небе над Францией озадачил учёных
Эксперты сомневаются, что он мог быть воздушным шаром, самолётом или спутником, так как демонстрировал слишком высокую скорость для них.
Кадр из видео © YouTube / Tetova News
В небе над французскими городами была зафиксирована загадочная аномалия, которая сбила с толку учёных. Об этом сообщает британское издание Express.
Инцидент произошёл вечером во вторник, 9 ноября. В ночном небе неожиданно возник объект цилиндрической формы оранжевого цвета, он светился, а спустя некоторое время резко исчез. Загадочное явление наблюдали десятки жителей ряда французских городов на побережье Средиземного моря. Некоторые решили, что это корабль инопланетян.
"Очевидцы утверждают, что невероятные повороты и скорость объекта, который, казалось, кружился в воздухе, доказывают, что это не воздушный шар, не самолёт и не спутник", — отмечается в публикации.
Эксперты также сомневаются, что НЛО в небе над Францией могло быть воздушным шаром, самолётом или спутником, поскольку демонстрировало слишком высокую скорость и весьма запутанную траекторию полёта, что нехарактерно для всего вышеперечисленного.
Ранее жители Южно-Сахалинска увидели в небе странный объект. Необычное свечение заставило гадать, что это было.
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