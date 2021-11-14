В Петербурге полиция расследует дело о краже элитных часов и серёжек у доктора Курпатова
По данным СМИ, известный врач и телеведущий обвиняет в преступлении своего помощника, но тот всё отрицает.
Фото © Instagram / kurpatov_official
В Санкт-Петербурге полиция расследует дело о краже часов и серёжек у телеведущего и психотерапевта Андрея Курпатова, также известного как доктор Курпатов. Об этом сообщает "Фонтанка".
По данным СМИ, врач написал заявление о краже ещё месяц назад. Ущерб он оценил почти в четыре миллиона рублей. Речь идёт о краже швейцарских часов Breguet type XXI (розничная цена 1,3 миллиона рублей) и серёжек стоимостью более двух миллионов рублей.
Отмечается, что Курпатов указал полиции на возможного вора, назвав фамилию своего помощника. Тот в беседе с правоохранителями заявил, что ничего крал, а часы и серьги якобы были подарком доктора.
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