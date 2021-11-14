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В Петербурге полиция расследует дело о краже элитных часов и серёжек у доктора Курпатова

По данным СМИ, известный врач и телеведущий обвиняет в преступлении своего помощника, но тот всё отрицает.

14 ноября, 02:01

Фото © Instagram / kurpatov_official

В Санкт-Петербурге полиция расследует дело о краже часов и серёжек у телеведущего и психотерапевта Андрея Курпатова, также известного как доктор Курпатов. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным СМИ, врач написал заявление о краже ещё месяц назад. Ущерб он оценил почти в четыре миллиона рублей. Речь идёт о краже швейцарских часов Breguet type XXI (розничная цена 1,3 миллиона рублей) и серёжек стоимостью более двух миллионов рублей.

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Отмечается, что Курпатов указал полиции на возможного вора, назвав фамилию своего помощника. Тот в беседе с правоохранителями заявил, что ничего крал, а часы и серьги якобы были подарком доктора.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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