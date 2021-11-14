Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы С-400

Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow.

"Поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику", — приводит его слова РИА "Новости".

Отметим, что РФ и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов систем обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Также уточним, что Индия стала третьим зарубежным покупателем данных комплексов после Китая и Турции.

С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, а также других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.