НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Писатель Уилбур Смит скончался в возрасте 88 лет

Последние часы своей жизни он провёл читая и работая.

14 ноября, 01:10

Уилбур Смит. Фото © wilbursmithbooks.com

Южноафриканский писатель Уилбур Смит умер на 89-м году жизни в Кейптауне. Об этом информирует его официальный сайт.

"Автор всемирно известных бестселлеров Уилбур Смит неожиданно скончался сегодня днём (13 ноября. — Прим. Лайфа) в своём доме в Кейптауне", — говорится в сообщении.

Умер освободивший Нельсона Манделу из тюрьмы экс-президент ЮАР де Клерк

Умер освободивший Нельсона Манделу из тюрьмы экс-президент ЮАР де Клерк

Отмечается, что в свои последние часы писатель читал и работал.

Уилбур Смит известен как автор множества исторических и приключенческих романов. Первый успех к нему пришёл в 1964 году после выхода романа "Когда пируют львы". Это произведение стало началом серии книг о жизни семьи Кортни. Всего было продано более 140 экземпляров романов Смита, их перевели на тридцать языков. В 2000 году писатель женился на уроженке Таджикистана Мохинисо Рахимовой, которой посвящал свои книги.

Ранее Лайф рассказывал, что Букеровскую премию получил другой писатель из ЮАР — Дэймон Галгут.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1