Писатель Уилбур Смит скончался в возрасте 88 лет
Последние часы своей жизни он провёл читая и работая.
Уилбур Смит. Фото © wilbursmithbooks.com
Южноафриканский писатель Уилбур Смит умер на 89-м году жизни в Кейптауне. Об этом информирует его официальный сайт.
"Автор всемирно известных бестселлеров Уилбур Смит неожиданно скончался сегодня днём (13 ноября. — Прим. Лайфа) в своём доме в Кейптауне", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в свои последние часы писатель читал и работал.
Уилбур Смит известен как автор множества исторических и приключенческих романов. Первый успех к нему пришёл в 1964 году после выхода романа "Когда пируют львы". Это произведение стало началом серии книг о жизни семьи Кортни. Всего было продано более 140 экземпляров романов Смита, их перевели на тридцать языков. В 2000 году писатель женился на уроженке Таджикистана Мохинисо Рахимовой, которой посвящал свои книги.
Ранее Лайф рассказывал, что Букеровскую премию получил другой писатель из ЮАР — Дэймон Галгут.
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