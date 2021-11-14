Писатель Уилбур Смит скончался в возрасте 88 лет

Уилбур Смит известен как автор множества исторических и приключенческих романов. Первый успех к нему пришёл в 1964 году после выхода романа "Когда пируют львы". Это произведение стало началом серии книг о жизни семьи Кортни. Всего было продано более 140 экземпляров романов Смита, их перевели на тридцать языков. В 2000 году писатель женился на уроженке Таджикистана Мохинисо Рахимовой, которой посвящал свои книги.